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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ И СОСТАВИЛА 22,5 % - НАЦБАНК


11:08 28.12.2022

Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2022 года увеличилась и составила 22,5% (в январе-октябре 2021 г. – 20,3%). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».

На строительство жилья в январе-октябре 2022 г. направлено 4,9 млрд. рублей. Реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в январе-октябре 2022 г. по сравнению с январем-октябрем 2021 г. уменьшился на 5,7%

. Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе-октябре 2022 г. составил 3,2 млн. кв. м (на 6,2 % меньше, чем в январе-октябре 2021 г.), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 1,3 млн. кв. м, что на 3,6 % меньше, чем в январе-октябре 2021 г. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 42,5 % от общего объема, введенного в январе-октябре 2022 г. в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки – 32,5 % от общего ввода жилья (в январе-октябре 2021 г. – 31,1%).
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