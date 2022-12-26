ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРОВОДИТ «ПРЕДНОВОГОДНИЙ» МОНИТОРИНГ


10:54 28.12.2022

В канун новогодних и рождественских праздников в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке страны Министерством антимонопольного регулирования и торговли усилен контроль по обеспечению розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также цен на товары повышенного потребительского спроса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, результаты контрольных мероприятий показывают, что в продаже присутствует широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий. На особом контроле МАРТ соблюдение ассортиментных перечней товаров. Представлены продукты питания широкого ценового сегмента для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и др. товары.

В организациях торговли представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и вин игристых (порядка 40 наименований).

В розничной торговой сети имеется до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки, в том числе символизирующие наступающий год Кролика, различной формы и размеров, развесом от 0,3 до 3 кг.

Функционирует порядка 1100 ёлочных базаров, которые реализуют живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты. Базары продолжат работу до 31 декабря.

В республике проходят предпраздничные и праздничные Рождественские и Новогодние ярмарки. Запланировано проведение более 500 ярмарок.

МАРТ продолжит мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране и, при возникновении необходимости, будет принимать оперативные меры реагирования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
валюта курс
EUR 2.8295
USD 2.6636
RUB 3.8787
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8100 2.8440
USD 2.6850 2.7100
RUB 2.9000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 28.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0600
EUR/RUB 73.0000 95.0000
USD/RUB 69.6000 91.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте