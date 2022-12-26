В канун новогодних и рождественских праздников в целях обеспечения стабильности на потребительском рынке страны Министерством антимонопольного регулирования и торговли усилен контроль по обеспечению розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также цен на товары повышенного потребительского спроса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, результаты контрольных мероприятий показывают, что в продаже присутствует широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий. На особом контроле МАРТ соблюдение ассортиментных перечней товаров. Представлены продукты питания широкого ценового сегмента для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и др. товары.

В организациях торговли представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и вин игристых (порядка 40 наименований).

В розничной торговой сети имеется до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки, в том числе символизирующие наступающий год Кролика, различной формы и размеров, развесом от 0,3 до 3 кг.

Функционирует порядка 1100 ёлочных базаров, которые реализуют живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты. Базары продолжат работу до 31 декабря.

В республике проходят предпраздничные и праздничные Рождественские и Новогодние ярмарки. Запланировано проведение более 500 ярмарок.

МАРТ продолжит мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране и, при возникновении необходимости, будет принимать оперативные меры реагирования.