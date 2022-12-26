Автоцентр «ДрайвМоторс» составил рейтинг самых быстро продаваемых автомобилей с пробегом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автоцентра, первые места в нем занимают Volkswagen Polo, Skoda Rapid и KIA Ceed. Быстрее всего белорусы раскупают недорогие иномарки с пробегом до 5 лет еще с заводской гарантией.

На скорость продажи автомобиля на вторичном рынке влияют несколько факторов. Прежде всего, это цена: чем дешевле иномарка, тем выше шансы найти покупателя. Второй фактор – пробег: если он меньше 50 тыс. км, то машина не задержится на стоянке. Возраст тоже имеет значение – востребованы машины, которым еще нет 5 лет. Большую роль также играет состояние автомобиля и его история.

«Наибольший интерес представляют автомобили с пробегом до 5 лет. Причем некоторые модели находят следующего владельца уже в первый месяц. Все больше людей обращают внимание на стоимость – и рост доллара усиливает спрос на подержанные машины, так как цена на них номинирована в рублях. Многим покупателям также важен небольшой пробег, наличие заводской гарантии и состояние автомобиля. По этой причине рынок смещается в сторону автоцентров, где каждый автомобиль тщательно проверят и обновят перед продажей», – отмечают в «ДрайвМоторс».

Рейтинг возглавил Volkswagen Polo. В прежние годы белорусы активно приобретали модель у дилеров, сформировав большой автопарк. Сейчас автомобили популярны на «вторичке». Качество сборки, небольшой возраст и простота в обслуживании обеспечили высокую долю на рынке. Интерес поддерживает и невысокая цена: двухлетний Volkswagen Polo в автоцентре «ДрайвМоторс» стоит меньше 40 тыс. рублей, а пятилетний – 35 тыс.

Второе место занимает Skoda Rapid. Спрос на хэтчбек за последний год вырос сильнее всего. Сказывается ограниченное предложение: новые автомобили чешского бренда не поставляют в страну с мая прошлого года, а из подержанных – можно использовать только те, что завезены до ограничений. Понятно, что в свободной продаже таких автомобилей не так много, так что и раскупают их быстро. Цены на ходовые Skoda Rapid возрастом до 5 лет составляют 39 тыс. рублей и выше.

На третьем месте – KIA Ceed. Модель никогда не блистала в чартах новых автомобилей, но взяла свое на вторичном рынке. Выбирают ее за удобство и надежность – автомобиль может без серьезных поломок пробежать 100-150 тыс. км. «Пятилетний» KIA Ceed в хорошем состоянии можно взять примерно за 44 тыс. рублей.

Самым быстро продаваемым кроссовером оказался Nissan Qashqai. Его ценят за неприхотливость – хорош как в городе, так и на бездорожье, а также экономичность и низкую стоимость обслуживания. «Пятилетки» Nissan Qashqai стоят в среднем 53 тыс. рублей.

Замыкает пятерку Renault Kaptur. Как правило, в продаже находятся автомобили 2017 года выпуска. И здесь основным фактором выступает цена: кроссовер с пробегом в 53 тыс. км обойдется в 33 тыс. рублей.

В список также вошли кроссоверы Skoda Karoq (около 80 тыс. рублей) и Suzuki Vitara (в районе 45 тыс. рублей за «пятилетку»). Также быстро продаются хэтчбек Renault Sandero (от 20 тыс. рублей) и Mazda 6 (от 29 тыс. рублей). Закрывает рейтинг Lada Largus с разными типами кузова – прошлогодний автомобиль можно найти за 53 тыс. рублей.

Что интересно, каждый третий подержанный автомобиль берут в рассрочку. Реже привлекают кредит или используют трейд-ин. Большинство покупателей целиком оплачивает автомобиль на месте.

Ранее «ДрайвМоторс» запустил направление автомобилей с небольшим пробегом. На такие иномарки действует заводская гарантия. Всего же в автоцентре собрали несколько сотен машин – один из самых крупных автопарков в стране. Среди марок – Nissan, Suzuki, Skoda, Renault, Volkswagen, Toyota, Lada, Geely и Mazda. Большинство автомобилей – не старше 5 лет. До конца года их предлагают по сниженной цене.