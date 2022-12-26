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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ВВП В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ И СОСТАВИЛА 13,7% - НАЦБАНК
09:46 28.12.2022
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе-октябре 2022 г. снизилась и составила 13,7% (в январе-октябре 2021 г. – 16,4 процента). Об этом говорится в аналитическом обозрении Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь».
По итогам десяти месяцев 2022 г. наблюдалось снижение объема инвестиций по всем видам подчиненности организаций. Наибольшее снижение показали организации, подчиненные республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям – на 24,4%. Предприятия без ведомственной подчиненности, а также организации, подчиненные местным исполнительным и распорядительным органам власти в отчетном периоде продемонстрировали снижение инвестиций к уровню аналогичного периода прошлого года на 18,3% и на 10,6% соответственно.
В январе-октябре 2022 г. объем инвестированных в основной капитал средств составил 21,8 млрд. рублей, или 81,8 процента в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года (в январе-октябре 2021 г. по сравнению с январем-октябрем 2020 г. инвестиции снизились на 7,8%)
Дефлятор инвестиций в основной капитал, отражающий рост цен в сфере инвестиций, за январь-октябрь 2022 г. составил 114,1%, дефлятор инвестиций в жилищное строительство – 109,7%.
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