В январе-ноябре 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 2438 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 236,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 79 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 65,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 79,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,7% от общего ввода по области.