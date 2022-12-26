|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 2,1%
17:46 27.12.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 5310,5 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,8 рубля против 13,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2022 г. составил 4886,2 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 3572,6 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 238,7 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
Курсы в банках
на 27.12.2022
Конвертация в банках
на 27.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте