В Могилевской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 5310,5 млн рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,8 рубля против 13,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2022 г. составил 4886,2 млн рублей, или 98,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 3572,6 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 238,7 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.