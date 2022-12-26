Брестская транспортная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Российской Федерации М., которому инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Брестской области, установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый 14 сентября 2022 года, следуя на легковом автомобиле из Республики Польша в Республику Беларусь через РПТО «Варшавский мост», не задекларировал и скрыл от таможенного контроля сумму, эквивалентную 107 тысячам долларов США.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Московского района г.Бреста постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Республики Беларусь М. назначено наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин (16 тыс. рублей). В соответствии со ст.46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконно перемещенные денежные средства конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Справочно. Согласно п.1 ст.260 Таможенного Кодекса ЕАЭС при единовременном перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежат таможенному декларированию наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.