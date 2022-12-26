Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-ноябре 2022 г. составил 1809,2 млн тонно-километров, или 83% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 898,5 млн пассажиро-километров, или 108,4% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,1 млн человек, или 95,9% к январю-ноябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.