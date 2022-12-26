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ЭКОНОМИКА РБ


ПУ «ВИТЕБСКТОРФ» К 2025 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ТОРФОПРОДУКЦИИ В 1,5 РАЗА – МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ


15:16 27.12.2022

Выпускаемая ПУ «Витебскторф» продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. К 2025 году предприятие планирует увеличить экспорт торфопродукции в 1,5 раза. Об этом сообщил Министр энергетики Виктор Каранкевич в ходе визита 26 декабря в филиал ПУ «Витебскторф» УП «Витебскоблгаз» в городском поселке Оболь.

«Поставки осуществляются в 17 стран мира. В этом году отгрузка на внешние рынки составила около 3,8 млн. долл. США»,- отметил министр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, при поддержке УП «Витебскоблгаз» в Оболи введена в строй новая линия сепарации торфа, что позволило автоматизировать технологические процессы на производстве, расширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ее качество. На сегодняшний день проектная мощность производств по добыче и переработке торфа составляет 66 тыс. тонн торфопродукции.

«Витебскторф» - один из ведущих поставщиков торфяной продукции нетопливного назначения. Предприятие прошло поэтапную модернизацию, в рамках которой внедрены современное оборудование и технологии, обновлена торфодобывающая техника. Реализованы работы по отводу и строительству новых полей для добычи торфа. Его запасы позволят обеспечить загрузку производственных мощностей цехов по производству торфопродукции более чем 50 лет.
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