В январе-ноябре 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 13485,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,2%, в обрабатывающей промышленности – 93,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 100,6%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2022 г. к октябрю 2022 г. составил 102,2%.