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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАСЕДАНИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМАТРЕЛИ ВОПРОС СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
14:00 27.12.2022
Председатель Комитета государственного контроля Гомельской области Игликов А.А. 26 декабря 2022 г. принял участие в заседании Октябрьского райисполкома и посетил ряд объектов района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК Гомельской области, на заседании райисполкома рассматривался вопрос соблюдения законодательства об охране и использовании земель. Глава областного контрольного ведомства обратил внимание ответственных должностных лиц на ряд проблемных вопросов. В частности, отдельные землепользователи используют земельные участки без оформления правоудостоверяющих документов, в работе по сплошной инвентаризации земель выявлен ряд недостатков, имеет место ненадлежащее содержание земель общего пользования и территорий субъектов хозяйствования. Кроме того, в районе существуют недоработки по вовлечению в оборот сельхозземель сельхозназначения.
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