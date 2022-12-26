ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 2,9%

13:10 27.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-ноябрь 2022 года в текущих ценах составил 13915 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 2,9% к уровню января-ноября 2021 г.