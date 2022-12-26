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ЭКОНОМИКА РБ
ПОГРАНЗАСТАВУ «ГДЕНЬ» МОДУЛЬНОГО ТИПА ОТКРЫЛИ НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ
12:53 27.12.2022
Открытие пограничной заставы «Гдень» состоялось 26 декабря в одноименной деревне Брагинского района.
Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс- службе Госпогранкомитета, за 10 лет на участке Гомельской пограничной группы появилось 11 застав. Первые подразделения, выходившие на охрану границы, размещались в палатках и несли службу в непростых условиях. Сегодняшняя модульная застава «Гдень» – пример того, как можно в полевых условиях создать комфортные условия для службы и быта личного состава.
Все объекты подразделения находятся в 18 компактных многофункциональных модулях, которые оснащены системами жизнеобеспечения, автономными источниками питания и другим необходимым имуществом для комфортного проживания и эффективного выполнения пограничниками служебных задач. В помещениях установлена бытовая техника и мебель, имеется баня и душевые кабинки. На территории пограничной заставы оборудованы места для хранения и ремонта техники, вольеры для служебных собак. Для проведения занятий с военнослужащими создан городок пограничной службы и спортивные объекты.
Немаловажно, что возведение модульной заставы требует существенно меньше сил, средств и времени, а также позволяет, при необходимости, в короткие сроки переместить объект на другой участок границы.
Охраняемый заставой участок Государственной границы примыкает к территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Граница с Украиной обозначена временными пограничными знаками.
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