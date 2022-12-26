В январе-ноябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3270 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 1,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2661,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 1,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 181,4 тыс. тонн, молока – 646,4 тыс. тонн, яиц получено 308 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,8% молока и 81,6% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 510,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169,2 тыс. голов. Численность свиней составила 146,3 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1550,1 тыс. тонн кормовых единиц, или 109,4% к предыдущему году, из них кормов из трав – 1109,6 тыс. тонн (108,3%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 27,8 центнера кормовых единиц, что на 5,3% больше, чем в 2021 году, кормов из трав – 28,8 центнера (на 9,9% больше).