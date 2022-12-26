Первый в 2023 году день открытых дверей пройдет на факультете журналистики БГУ 6 января с 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Кальварийская, д.9, ауд. 414.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства информации, кроме того, в этот же день будет работать «горячая линия». Те, у кого не получится приехать в БГУ, смогут задать свои вопросы, позвонив по тел. 8-017-259-70-98 с 14:00 до 15:00.

Еще один день открытых дверей в 2022/2023 учебном году будет организован на факультете журналистики БГУ во время весенних каникул. Формат тот же: 1 апреля 2023 г., 11:00–13:00, ул. Кальварийская, д.9, ауд. 414; («горячая линия» 14:00–15:00 тел. 8-017-259-70-98).

Представители факультета журналистики БГУ расскажут абитуриентам о нововведениях приемной кампании-2023, направлениях подготовки, особенностях обучения, о том, кем они могут стать и где будут работать. Также в ходе дня открытых дверей будут даны ответы на вопросы ребят, которые хотят связать свою жизнь с журналистикой и медиакоммуникациями.

Телефон для справок: 8-017-259-70-98 (зам. декана по профориентационной деятельности факультета журналистики Анна Ивановна Басова).

В 2023 году факультет журналистики также впервые за последние три года откроет свои двери для абитуриентов в традиционном офлайн-формате.