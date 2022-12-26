ЗАО «РРБ-Банк» с 27 декабря снижает размер ставки вознаграждения за перевод в долларах США за пределы Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также утверждена дополнительная комиссия за осуществление банком перевода в долларах США за пределы Беларуси в размере 1% от суммы перевода за счет средств, поступивших ранее на счет Клиента через корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк», открытые в других банках Республики Беларусь.

Указанная комиссия банком не взимается при условии осуществления перевода в долларах США за счет купленной клиентом иностранной валюты (долларов США) у банка, а также за счет выручки в долларах США, поступившей клиенту на его счета в банке через корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк», открытые за пределами Республики Беларусь.

Введение дополнительной комиссии для клиентов связано с возникшими дополнительными расходами, которые позволяют обеспечить проведение клиентских переводов в евро через корреспондентские счета ЗАО