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ЭКОНОМИКА РБ
РРБ-БАНК СНИЖАЕТ РАЗМЕР СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРЕВОД В ДОЛЛАРАХ США ЗА ПРЕДЕЛЫ БЕЛАРУСИ
11:47 27.12.2022
ЗАО «РРБ-Банк» с 27 декабря снижает размер ставки вознаграждения за перевод в долларах США за пределы Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также утверждена дополнительная комиссия за осуществление банком перевода в долларах США за пределы Беларуси в размере 1% от суммы перевода за счет средств, поступивших ранее на счет Клиента через корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк», открытые в других банках Республики Беларусь.
Указанная комиссия банком не взимается при условии осуществления перевода в долларах США за счет купленной клиентом иностранной валюты (долларов США) у банка, а также за счет выручки в долларах США, поступившей клиенту на его счета в банке через корреспондентские счета ЗАО «РРБ-Банк», открытые за пределами Республики Беларусь.
Введение дополнительной комиссии для клиентов связано с возникшими дополнительными расходами, которые позволяют обеспечить проведение клиентских переводов в евро через корреспондентские счета ЗАО
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