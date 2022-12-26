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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 7%
11:04 27.12.2022
За январь-октябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,4%, рентабельность продаж – 7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 3755,8 млн рублей, в том числе просроченная – 1038,3 млн рублей, или 27,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 6455,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1008,5 млн рублей, или 15,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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