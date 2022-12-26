Более 9 млрд кВт•ч электроэнергии выработала Лукомльская ГРЭС за 11 месяцев 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, сегодня Лукомльская ГРЭС - флагман белорусской энергетики и самая мощная электростанция в республике. В настоящее время каждый четвертый киловатт-час электроэнергии в республике вырабатывается здесь. На ГРЭС применяются как достаточно мощные технологии еще советских времен, так и самые современные с газотурбинными установками.

В 2003 году была начата масштабная реконструкция и модернизация основного энергетического оборудования станции — генераторов и паровых турбин. Проведенные работы дали хорошие результаты, на данный момент мощность Лукомльской ГРЭС составляет 2889,5 МВт. Увеличилась надежность, экономичность и срок службы оборудования, улучшились его эксплуатационные характеристики.

В конце 2020 года на станции завершилась масштабная реконструкция системы теплоснабжения с установкой дополнительного теплоисточника с газомазутными паровыми котлами и двух водогрейных электрокотлов по 40 МВт каждый.

В настоящее время на Лукомльской ГРЭС РУП «Витебскэнерго» создается газотурбинная электростанция (ГТЭС) мощностью 150 МВт на базе трех турбин Siemens SGT-800. Это один из четырех пиково-резервных энергоисточников (ПРЭИ), которые строятся для объединенной энергосистемы Республики Беларусь. Ещё три белорусских ПРЭИ создаются на площадках теплоэлектростанций РУП «Брестэнерго», «Минскэнерго» и «Витебскэнерго». На Минской ТЭЦ-5 это ГТЭС мощностью 300 МВт в составе 6 турбин SGT-800, на Березовской ГРЭС — ГТЭС-250 МВт (5 турбин), на Новополоцкой ТЭЦ — ГТЭС-100 МВт (2 турбины).

Новые мощности нацелены на повышение надежности и гибкости белорусской энергосистемы. Газотурбинные энергоблоки будут использоваться в качестве резерва как для существующей инфраструктуры, так и для будущих ветровых, солнечных и атомных электростанций.

На Лукомльской ГРЭС строго контролируют качество химводоочистки.

Основной задачей химического цеха Лукомльской ГРЭС является производство химобессоленной воды для восполнения потерь в цикле работы станции и теплосети, а также контроль водно-химического режима основного оборудования блоков 300 МВт.

В октябре в химическом цехе Лукомльской ГРЭС выведен в текущий ремонт декарбонизатор химводоочистки. Данное устройство предназначено для удаления из обрабатываемой воды растворённой угольной кислоты.

Своевременная диагностика и плановый ремонт оборудования химводоочистки обеспечивают качественную обработку воды и предотвращают образование отложений на внутренних поверхностях основного оборудования станции и, как следствие, в разы увеличивают его надёжность и срок службы.

РУП «Витебскэнерго» ежегодно разрабатывает и успешно реализует на Лукомльской ГРЭС энергоэффективные технологии, энергосберегающее оборудование и материалы.

Так за период январь-сентябрь 2022 года, за счет расширения регулировочного диапазона на энергоблоках, замене неэффективных светильников и др., экономический эффект от внедренных мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на Лукомльской ГРЭС составил 2862 т у.т. Количество собственных средств, затраченных на реализацию мероприятий, составило порядка 660 тыс руб.

Наличие на станции высокоэффективного оборудования (парогазовая установка мощностью 427 МВт, модернизированные блоки 300 МВт первой очереди станции), а также внедрение системы автоматического регулирования частоты и мощности энергоблоков, выполнение комплекса работ по расширению регулировочного диапазона энергоблоков для обеспечения работы в условиях функционирования Белорусской АЭС позволяет говорить о том, что роль и значение Лукомльская ГРЭС для энергосистемы страны и Витебской области будет и дальше оставаться значимой.