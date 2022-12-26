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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 11,8 РУБЛЯ


10:09 27.12.2022

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2022 года составила 1648,2 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В октябре 2022 года средняя зарплата была 1636,4 рубля.

Таким образом, в ноябре она выросли по сравнению с октябрем на 11,8 рубля, или на 0,7%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 2232,8 рубля, Минской области - 1644,4 рубля, в Гомельской – 1484,8 рубля, Брестской – 1470,6 рубля, Гродненской -1490,9 рубля, Витебской - 1392,2 рубля, в Могилевской – 1360,4 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре в сфере информации и связи - 4471,0 рубль. В промышленности зарплата составила 1832,2 рубля, в строительстве – 1780,0 рублей, в образовании – 1127,6 рубля.
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