В Беларуси начался последний в 2022 году аукцион доменных имен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинг-провайдера HostFly.by, на нем продаются домены с истекшей регистрацией. Среди интересных лотов декабря - городской домен шклов.бел, религиозный - mechet.by и домен бывшего магазина детских подарков mandarishka.by.

Подобрать интересные лоты можно с помощью специального сервиса HostFly.by. Он позволяет быстро ранжировать доменные имена по нескольким ключевым метрикам - трастовости, ИКС, количеству ссылок и так далее.

Аукцион будет проходить по 29 декабря. Традиционно, самая жесткая борьба за лоты развернется в последние часы аукциона. Чтобы получить право зарегистрировать выигранный домен, победитель должен сделать благотворительный взнос в размере ставки на аукционе в пользу детского дома. После этого можно будет оплатить обычный регистрационный взнос и зарегистрировать домен у официального регистратора HostFly.by.