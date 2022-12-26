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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ В 2022 ГОДУ АУКЦИОН ДОМЕННЫХ ИМЕН
09:43 27.12.2022
В Беларуси начался последний в 2022 году аукцион доменных имен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе хостинг-провайдера HostFly.by, на нем продаются домены с истекшей регистрацией. Среди интересных лотов декабря - городской домен шклов.бел, религиозный - mechet.by и домен бывшего магазина детских подарков mandarishka.by.
Подобрать интересные лоты можно с помощью специального сервиса HostFly.by. Он позволяет быстро ранжировать доменные имена по нескольким ключевым метрикам - трастовости, ИКС, количеству ссылок и так далее.
Аукцион будет проходить по 29 декабря. Традиционно, самая жесткая борьба за лоты развернется в последние часы аукциона. Чтобы получить право зарегистрировать выигранный домен, победитель должен сделать благотворительный взнос в размере ставки на аукционе в пользу детского дома. После этого можно будет оплатить обычный регистрационный взнос и зарегистрировать домен у официального регистратора HostFly.by.
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