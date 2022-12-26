В январе-ноябре 2022 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 4,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено Введено в эксплуатацию 426,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 212,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 49,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 162,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 16,1% от общего ввода по области.