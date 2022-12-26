В Беларуси значение индекса финансовой грамотности, отражающего финансовые знания, практические навыки, установки и поведенческие схемы населения, увеличилось на 4,4 п. п. по сравнению с 2020 годом и составило 44,3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Оценка и анализ финансовой грамотности населения Республики Беларусь», проведенного в текущем году Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, по данным исследования, лучше всего жители Беларуси владеют вопросами управления персональными финансами. На приемлемом уровне соответствующими компетенциями обладают 58,3% опрошенных. По сравнению с 2020 годом выявлен значительный рост доли населения, обладающего цифровыми компетенциями (с 33,3% до 52,5%).

Минимальным набором компетенций население обладает по таким направлениям, как налоговая грамотность (29,7%), а также права и обязанности потребителей финансовых услуг (31,5%). Вместе с тем положительным фактом является то, что 65,3% опрошенных осознает недостаток финансовых знаний и проявляет осознанный интерес к повышению их уровня.

Несмотря на в целом приемлемый уровень владения вопросами управления персональными финансами, у большей части белорусов, принявших участие в опросе, по-прежнему отсутствуют навыки финансового планирования. Детальную фиксацию доходов и расходов ведут только 12% респондентов. Тем не менее около 70% опрошенных отметили наличие у себя определенных финансовых целей (в 2020 году данный показатель составлял около 64%). Значительная часть населения (около 70%) старается предпринимать действия по накоплению денежных средств. Однако по сравнению с 2020 годом наблюдается рост доли респондентов, реализующих стратегию «остаточного сбережения». Так, доля тех, кто сначала тратит, а только потом откладывает оставшиеся средства, увеличилась на 13,1 п. п. до 42,4%.

На момент проведения опроса кредиты, займы, долги имели около 40% респондентов. Такая же доля опрошенных не берет кредиты по причине наличия установки «жить по средствам и не иметь долгов». При этом среди населения сильно выражено негативное отношение к быстрым кредитам – порядка 85% респондентов не возьмут быстрый кредит ни при каких обстоятельствах.

Стоит отметить, что уровень реализации принципов безопасного использования финансовых услуг зачастую не соответствует уровню знаний населения об этих принципах. Так, например, несмотря на то что 88,5% респондентов знают, что нельзя никому сообщать по телефону данные своих банковских карточек, личные пароли и другие персональные данные, только 55,7% реализуют эти знания в реальной жизни. Знают о том, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам из СМС, электронных писем, 77,7% респондентов, реализуют этот принцип на практике только 44,7%.

Анализ уровня финансовой грамотности населения осуществлялся по национальной методологии, впервые апробированной в 2020 году и включающей систему индикаторов, позволяющих наиболее полно и всесторонне оценивать текущую ситуацию в сфере финансовой грамотности, ее динамику и перспективы развития, в том числе с учетом целевых групп, пола, возраста, региона проживания и образования.

Исследования проводятся путем опроса взрослого населения Беларуси по репрезентативной выборке с периодичностью раз в два года. В опросе принимает участие 1 500 респондентов. С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Национального банка.