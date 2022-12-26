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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 1,4%
17:49 26.12.2022
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 6070,5 млн рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18 рублей против 15,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89,1% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2022 г. составил 5 409,3 млн рублей, или 99,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 3 697,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 83,1% к уровню января-ноября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 313,2 млн рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
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