ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕОРГАНИЗАЦИЮ ЮРЛИЦ РАССМОТРЕЛИ В МИНЮСТЕ БЕЛАРУСИ


17:10 26.12.2022

Заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве юстиции Беларуси состоялось 23 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, на обсуждение совета были вынесены предложения Министерства внутренних дел по совершенствованию законодательства в части реорганизации юридических лиц.

В частности, предлагается установить норму о неосуществлении государственной регистрации реорганизации юридических лиц до истечения 30 дней с даты размещения на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о нахождении юридического лица в процессе реорганизации, а также предложения уполномоченных органов запретить регистрацию реорганизации..

В рамках заседания состоялся обмен мнениями представителей государственных органов и бизнес-сообщества по вопросам поиска оптимального решения по защите прав кредиторов реорганизуемых субъектов хозяйствования.

По результатам дискуссии предложение Министерства внутренних дел о неосуществлении государственной регистрации реорганизации юридического лица до истечения 30 дней с даты размещения сведений о нахождении его в процессе реорганизации поддержано.

Возможность реализации иных предложений будет определяться в рамках работы над проектом закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Помимо членов совета, в заседании приняли участие представители министерств внутренних дел, по налогам и сборам, труда и соцзащиты, экономики, Государственного таможенного комитета, Палаты представителей Национального собрания.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.12.2022
валюта курс
EUR 2.8565
USD 2.6923
RUB 3.8686
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2022
валюта курс +/-
EUR 2.8500 0
USD 2.6636 -0.0287
RUB 3.8787 +0.0101
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8000 2.8270
USD 2.6500 2.6670
RUB 2.9000 3.9000
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0640
EUR/RUB 71.8000 95.0000
USD/RUB 68.0000 90.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте