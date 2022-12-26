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ЭКОНОМИКА РБ
РЕОРГАНИЗАЦИЮ ЮРЛИЦ РАССМОТРЕЛИ В МИНЮСТЕ БЕЛАРУСИ
17:10 26.12.2022
Заседание общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Министерстве юстиции Беларуси состоялось 23 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, на обсуждение совета были вынесены предложения Министерства внутренних дел по совершенствованию законодательства в части реорганизации юридических лиц.
В частности, предлагается установить норму о неосуществлении государственной регистрации реорганизации юридических лиц до истечения 30 дней с даты размещения на веб-портале Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о нахождении юридического лица в процессе реорганизации, а также предложения уполномоченных органов запретить регистрацию реорганизации..
В рамках заседания состоялся обмен мнениями представителей государственных органов и бизнес-сообщества по вопросам поиска оптимального решения по защите прав кредиторов реорганизуемых субъектов хозяйствования.
По результатам дискуссии предложение Министерства внутренних дел о неосуществлении государственной регистрации реорганизации юридического лица до истечения 30 дней с даты размещения сведений о нахождении его в процессе реорганизации поддержано.
Возможность реализации иных предложений будет определяться в рамках работы над проектом закона «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Помимо членов совета, в заседании приняли участие представители министерств внутренних дел, по налогам и сборам, труда и соцзащиты, экономики, Государственного таможенного комитета, Палаты представителей Национального собрания.
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