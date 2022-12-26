Грузооборот транспорта Гродненской области в январе-ноябре 2022 г. составил 2334,1 млн тонно-километров, или 72,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот за одиннадцать месяцев текущего года составил 721,8 млн пассажиро-километров, или 106,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 96,6 млн человек, или 98,7% к январю-ноябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.