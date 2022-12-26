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ЭКОНОМИКА РБ
ПРО ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ МОЖНО СООБЩИТЬ НА КОРОТКИЙ НОМЕР 191 - КГК
16:06 26.12.2022
В настоящее время Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых полок разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, с этой целью ведомство организует работу короткого номера 191, на который можно сообщить информацию об имеющихся случаях отсутствия востребованных населением товаров в торговых объектах.
Также на номер 191 принимается информация о фактах необоснованного завышения цен на товары (услуги, работы).
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