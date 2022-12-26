В настоящее время Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых полок разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется спросом в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, с этой целью ведомство организует работу короткого номера 191, на который можно сообщить информацию об имеющихся случаях отсутствия востребованных населением товаров в торговых объектах.

Также на номер 191 принимается информация о фактах необоснованного завышения цен на товары (услуги, работы).