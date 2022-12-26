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ЭКОНОМИКА РБ


ОПРЕДЕЛЕН АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРОВ В БЕЛАРУСИ НА БУДУЩИЙ ГОД


15:37 26.12.2022

Республиканский семинар-совещание по вопросам кластерного развития, организованный совместными усилиями Минэкономики и Могилевоблисполкома, состоялся 22 декабря в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономиики, в ходе семинара-совещания заслушаны доклад начальника управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрия Крупского на тему «О проблемных вопросах кластерного развития Республики Беларусь, задачах по формированию и развитию кластеров в 2023 году» и отчеты должностных лиц Гродненского и Минского облисполкомов, курирующих вопросы кластерного развития экономики.

Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко представил опыт успешной работы по содействию развития ИТ-кластера и туристического кластера на территории Могилевской области. Большой интерес также вызвали доклады руководителя Ассоциации развития реального сектора экономики Александра Козлова и ректора Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого Артура Путяты о развитии кластерной инициативы по разработке и производству огнеупорных материалов на территории Гомельской области.

В ходе продуктивной дискуссии о барьерах, тормозящих развитие кластерного движения в Беларуси, был выработан ряд предметных предложений. Над их реализацией Минэкономики и другие заинтересованные госорганы будут работать в 2023 году.

Важными результатами совещания стали оценка работы облисполкомов и отраслевых госрегуляторов по формированию и развитию кластеров, предусмотренных Программой–2025, а также определение алгоритма действий на будущий год в отношении выполнения Комплекса мер по внедрению кластерной модели развития экономики Республики Беларусь на 2021-2023 годы, утвержденных министром экономики.

Всего в мероприятии приняло участие более 40 представителей госорганов и делового сообщества, из них 20 – в режиме личного участия.

Подобная коммуникационно-диалоговая площадка была проведена Минэкономики второй раз (первый – в 2021 году в Брестской области на базе ОАО «Ивацевичдрев»). Данный формат позволил услышать, обсудить и обобщить мнение всех заинтересованных в развитии кластерного движения нашей страны.
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