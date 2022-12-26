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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА УСПЕШНО ПРОШЛА АУДИТ ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
14:05 26.12.2022
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» успешно прошла аудит по системе управления проектами на соответствие обновленному международному стандарту ISO 21500:2021 с получением подтверждающего сертификата до конца 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Индустриального парка «Великий камень», сертификат позволяет участвовать в международных конкурсах (процедурах) на оказание услуг по управлению проектами, а также подтверждает их высокий уровень.
В настоящее время компания оказывает услуги технического надзора, комплексного инженерного сопровождения, выполняет функции заказчика на объектах строительства «Великого камня» и за его пределами.
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