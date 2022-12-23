ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 3,5%

13:14 26.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-ноябрь 2022 г. в текущих ценах составил 19 168,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,5% меньше к уровню января-ноября 2021 г.