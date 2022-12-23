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ЭКОНОМИКА РБ


СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 64 МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ


12:19 26.12.2022

Лукашенко 23 декабря подписал распоряжение № 241рп «О поощрении талантливых молодых ученых», сообщает его пресс-служба.

«Документ направлен на поощрение и государственную поддержку творческой инициативы талантливых молодых ученых, укрепление потенциала отечественных научных школ и вовлечение молодежи в научную деятельность», - говорится в комментарии.

В частности, стипендии назначены 64 молодым ученым, в том числе 3 докторам наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 26 молодым ученым без степени в возрасте до 30 лет.

В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. Молодые люди работают в рамках приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности, успешно занимаются самыми актуальными для развития указанных областей темами. Все исследования и разработки носят прикладной характер.

Полученные стипендиатами результаты имеют высокую научную значимость, используются в практической деятельности и учебном процессе, способствуют социально-экономическому развитию Республики Беларусь.
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