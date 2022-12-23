|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НАЗНАЧЕНЫ 64 МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ
12:19 26.12.2022
Лукашенко 23 декабря подписал распоряжение № 241рп «О поощрении талантливых молодых ученых», сообщает его пресс-служба.
«Документ направлен на поощрение и государственную поддержку творческой инициативы талантливых молодых ученых, укрепление потенциала отечественных научных школ и вовлечение молодежи в научную деятельность», - говорится в комментарии.
В частности, стипендии назначены 64 молодым ученым, в том числе 3 докторам наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 26 молодым ученым без степени в возрасте до 30 лет.
В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. Молодые люди работают в рамках приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности, успешно занимаются самыми актуальными для развития указанных областей темами. Все исследования и разработки носят прикладной характер.
Полученные стипендиатами результаты имеют высокую научную значимость, используются в практической деятельности и учебном процессе, способствуют социально-экономическому развитию Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
Курсы в банках
на 26.12.2022
Конвертация в банках
на 26.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте