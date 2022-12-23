На Минской ТЭЦ-3 завершили очередной этап реконструкции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в рамках проекта были введены в строй новая паровая турбина мощностью 115 МВт и современный паровой котел паропроизводительностью 500 тонн в час. Установленная мощность ТЭЦ-3 увеличилась до 557 МВт.

Новое оборудование оснащено высокотехнологичными автоматизированными системами управления технологическими процессами.

Его ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей, улучшить показатели по энергоэффективности за счет снижения удельного расхода топлива на отпуск электрической и тепловой энергии. Улучшаться и экологические характеристики.