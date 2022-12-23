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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,9%


11:22 26.12.2022

В январе-ноябре 2022 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5584,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2021 г. в сопоставимых ценах на 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4 610,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 259,9 тыс. тонн, молока – 1 322,2 тыс. тонн, яиц получено 431,8 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,1% молока и 83% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 682,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 219,7 тыс. голов. Численность свиней составила 578,4 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 2 812,3 тыс. тонн кормовых единиц, или 106,6% к предыдущему году. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 44,3 центнера кормовых единиц, что на 7,3% больше, чем в 2021 году.
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