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ЭКОНОМИКА РБ
ОЛЕГ МИЩЕНКО НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВПК
10:41 26.12.2022
Лукашенко назначил генерал-майора Олега Мищенко первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, освободив его от должности начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба ВС Беларуси.
Олег Мищенко прикомандирован к Государственному военно-промышленному комитету с оставлением его в кадрах Министерства обороны Беларуси.
Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 декабря, сообщает его пресс-служба.
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