ЭКОНОМИКА РБ

ОЛЕГ МИЩЕНКО НАЗНАЧЕН ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВПК

10:41 26.12.2022 Лукашенко назначил генерал-майора Олега Мищенко первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, освободив его от должности начальника связи Вооруженных Сил – начальника управления связи Генерального штаба ВС Беларуси. Олег Мищенко прикомандирован к Государственному военно-промышленному комитету с оставлением его в кадрах Министерства обороны Беларуси. Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 декабря, сообщает его пресс-служба.