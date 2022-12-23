За январь-октябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 13,4%, рентабельность продаж – 10,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 4,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 12,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2022 г. составила 6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд рублей, или 9,4% от общего объема кредиторской задолженности.