В Гомельской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 года составил 7168,2 млн рублей, или 97,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2022 г. составил 6 626,6 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 9090,4 млн рублей, или 89,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 354,9 млн рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.