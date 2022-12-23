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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ ПРОСЕЛ НА 2,4%
18:01 23.12.2022
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 года составил 7168,2 млн рублей, или 97,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,4% розничного товарооборота области, в январе-ноябре 2022 г. составил 6 626,6 млн рублей, или 98,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 9090,4 млн рублей, или 89,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 354,9 млн рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
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