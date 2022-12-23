В международном сообщении в период с 23 декабря 2022 года по 12 января 2023 года будут курсировать более 50 дополнительных поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, среди маршрутов – традиционно популярные Минск – Москва, Брест – Москва, Минск – Санкт-Петербург. Также в период с 25 декабря 2022 года по 11 января 2023 года назначен поезд № 239 Полоцк – Москва, а в период с 26 декабря 2022 года по 12 января 2023 года – поезд № 240 Москва – Полоцк.

Кроме того, дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург – Смоленск, № 230 Смоленск – Санкт-Петербург и № 243 Санкт-Петербург – Брянск будут следовать через территорию Беларуси с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

Внутри страны в праздничные и предпраздничные дни порядка 80 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Витебск – Брест, Минск – Пинск и Минск – Коммунары. Также назначены беспересадочные прицепные вагоны в сообщении Витебск – Гродно и Гродно – Кричев.

Более подробную информацию о времени отправления, маршруте следования дополнительных поездов и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра.