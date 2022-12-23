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ЭКОНОМИКА РБ


ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УПАЛ НА 7,7%


17:07 23.12.2022

Грузооборот транспорта Гомельской области в январе-ноябре 2022 г. составил 22 млрд. тонно-километров, или 92,3% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-ноябре 2022 г. пассажирооборот составил 1382,4 млн пассажиро-километров, или 100,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 188,3 млн человек, или 95,5% к январю-ноябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных предприятий области не представлена.
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