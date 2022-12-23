ЭКОНОМИКА РБ

«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С МИНИСТРОМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ

16:44 23.12.2022 «Прямая телефонная линия» с министром архитектуры и строительства Пархамовичем Русланом Викторовичем. состоится 24 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, задать вопросы, относящиеся к компетенции министерства, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.