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ЭКОНОМИКА РБ
«ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» С МИНИСТРОМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТОИТСЯ 24 ДЕКАБРЯ
16:44 23.12.2022
«Прямая телефонная линия» с министром архитектуры и строительства Пархамовичем Русланом Викторовичем. состоится 24 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства, задать вопросы, относящиеся к компетенции министерства, можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 327-26-41.
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