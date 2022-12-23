|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 2,6%
15:04 23.12.2022
В январе-ноябре 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 30,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,2%, в обрабатывающей промышленности – 96,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
Курсы в банках
на 23.12.2022
Конвертация в банках
на 23.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте