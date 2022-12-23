В январе-ноябре 2022 года объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 30,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 104,2%, в обрабатывающей промышленности – 96,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 95,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.