В ходе оперативных мероприятий инспекцией МНС по Брестской области установлен индивидуальный предприниматель, который незаконно получал доход от организованных им перевозок пассажиров автомобилями «такси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, предприниматель, имея в штате только двух сотрудников, организовал перевозки пассажиров 148 автомобилями «такси».

Для приема-передачи заказов использовалась электронная информационная система, доступ к которой он открыл водителям для выполнения от имени ИП заказов.

При этом ИП не считал нужным декларировать всю выручку от выполненных заказов по перевозке пассажиров. В декларациях он отражал только стоимость заказов, выполненных по безналичному расчету, а «наличка» оставалась у водителей.

За привлечение для занятия предпринимательской деятельностью физических лиц без трудоустройства предусмотрена ответственность частью 3 статьи 13.3 КоАП. Доход индивидуального предпринимателя «Н», полученный незаконно, включающий в себя выручку, не отраженную в декларациях, установлен налоговым органом в размере 562 тыс. рублей.

Экономическим судом Брестской области наложено взыскание в виде штрафа в размере 3,2 тыс. рублей с конфискацией 28 тыс. рублей незаконно полученного дохода, что также не освобождает от обязанности уплатить причитающиеся платежи в бюджет.