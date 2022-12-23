ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 3,4%

13:21 23.12.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2022 года в текущих ценах составил 21млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 3,4% меньше к уровню января-ноября 2021 г.