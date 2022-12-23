Министерством информации выявлено нарушение пункта 3 статьи 28 Закона от 29 декабря 2012 года № 8-З «Об издательском деле в Республике Беларусь» частным издательским унитарным предприятием «Книгосбор».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Мининформ, издательством были нарушены сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий.

На основании приказа Министерства информации от 22 декабря 2022 г. № 560 с 27 декабря 2022 г. сроком на один месяц приостановлена деятельность, осуществляемая частным издательским унитарным предприятием «Книгосбор» в соответствии с выданным свидетельством о государственной регистрации в качестве издателя печатных изданий.