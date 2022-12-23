В январе-ноябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3747,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 963,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 154,5 тыс. тонн, молока – 814,7 тыс. тонн, яиц получено 402,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,4% молока и 81,6% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 606,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,6 тыс. голов. Численность свиней составила 251,6 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1676,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1259,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову скота для общественного поголовья кормов заготовлено 27,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 27,7 центнера.