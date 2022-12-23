ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.12.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,9%


11:16 23.12.2022

В январе-ноябре 2022 года в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3747,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню января-ноября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 963,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 154,5 тыс. тонн, молока – 814,7 тыс. тонн, яиц получено 402,2 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 94,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,4% молока и 81,6% производства яиц.

На 1 декабря 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 606,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 209,6 тыс. голов. Численность свиней составила 251,6 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1676,7 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1259,7 тыс. тонн. В расчете на условную голову скота для общественного поголовья кормов заготовлено 27,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 27,7 центнера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2022
валюта курс
EUR 2.9139
USD 2.7370
RUB 3.7985
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2022
валюта курс +/-
USD 2.6923 -0.0447
RUB 3.8686 +0.0701
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8550 2.8800
USD 2.6900 2.7070
RUB 2.9000 3.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 23.12.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0650
EUR/RUB 74.0000 95.0000
USD/RUB 69.3000 90.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте