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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 24 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
10:56 23.12.2022
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович 24 декабря проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, позвонить на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 351-14-01.
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