ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ 24 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»

10:56 23.12.2022 Заместитель министра транспорта и коммуникаций Наталья Александрович 24 декабря проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, позвонить на «прямую линию» можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (017) 351-14-01.