В январе-ноябре 2022 года организациями всех форм собственности Витебской области построено 2,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 242 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 120 тыс. квадратных метров общей площади, или 49,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 93,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 55,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 22,8% от общего ввода по области.