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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ БОЛЕЕ 57 ТЫС. ДОЛЛАРОВ США


17:37 22.12.2022

Минские таможенники пресекли попытку перемещения через границу крупной суммы иностранной валюты. Более 57 тыс. долларов США в эквиваленте спрятал в личных вещах и в тайнике 31-летний гражданин России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, молодой человек следовал из Беларуси в Узбекистан авиарейсом «Минск-Ташкент». При прохождении таможенного контроля в Национальном аэропорту «Минск» россиянин выбрал движение по «зеленому» коридору, заявив о перемещении 10 тыс. долларов США. Как выяснилось при дальнейшей проверке, помимо заявленных денежных средств в личных вещах гражданина были спрятаны более 1 млн. российских рублей. Еще 30 тыс. долларов США находились в книге, в которой была вырезана специальная полость и в картонных коробках с детскими наборами для творчества.

По данному факту в настоящее время проводится проверка по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь.

Денежные средства изъяты до принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем гражданам, что в соответствии с законодательством перемещаемые через таможенную границу наличные денежные средства на сумму свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию. При перемещении через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС незадекларированных денежных средств в размере, превышающем в эквиваленте 30 тыс. долларов США, в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.
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