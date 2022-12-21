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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ПРОСЕЛ НА 0,1%
17:04 22.12.2022
В Витебской области розничный товарооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 6124,4 млн рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, составил 5 598,6 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2022 г. оптовый товарооборот составил 15 411,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 174,1% к уровню января-ноября 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-ноябре 2022 г. составил 301,1 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к уровню января-ноября 2021 г.
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