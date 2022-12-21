ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 23 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НАРОВЛЯНСКОМ РАЙОНЕ

16:54 22.12.2022 Министр лесного хозяйства Александр Кулик 23 декабря проведет выездной прием граждан в Наровлянском районе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, прием граждан пройдет с 10.00 до 12.00 в Наровлянском спецлесхозе (Наровля, Ковпака, 30). Записаться на приём можно по телефону 8 (02355) 4 45 71.