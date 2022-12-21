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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БРЕСТМАШ» И ООО «ШВАБЕСПЕЦАВТО» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТАРТЕ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА


15:47 22.12.2022

Презентация спецтехники ООО «ШвабеСпецАвто» на базе ОАО «Брестмаш» — дочерней компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» состоялась 21 декабря 2022 года в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, презентация проекта по организации сборочного производства «Швабе-Брестмаш» завершилась торжественным подписанием соглашения о старте совместного производства спецтехники. Свои подписи в документе поставили директор «Брестмаша» Алексей Бражук и генеральный директор «ШвабеСпецАвто» Николай Сандугей.

Предполагается, что на первоначальном этапе на производственных площадях брестского предприятия будут собирать около 500 единиц специальной автомобильной техники 26 моделей. Это промтоварные фургоны, машины для патрульно-постовой и кинологической служб, для транспортировки людей с ограниченными физическими возможностями, автомобили скорой медицинской помощи.
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