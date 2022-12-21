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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УПАЛ НА 23,2%
14:52 22.12.2022
Грузооборот транспорта Витебской области в январе-ноябре 2022 г. составил 1104,1 млн тонно-километров, или 76,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 1104,1 млн пассажиро-километров, или 105,7% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 137,6 млн. человек, или 98% к январю-ноябрю 2021 г.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.
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