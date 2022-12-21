Грузооборот транспорта Витебской области в январе-ноябре 2022 г. составил 1104,1 млн тонно-километров, или 76,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в январе-ноябре 2022 г. составил 1104,1 млн пассажиро-километров, или 105,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 137,6 млн. человек, или 98% к январю-ноябрю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций региона не представлена.